Трихолог Малахова: после COVID-19 волосы истончаются и становятся ломкими

У пациентов, переболевших COVID-19, часто возникает склонность к тромбообразованию и нарушению кровообращения. Это мгновенно сказывается на состоянии волос, заявила трихолог Ольга Малахова.

По её словам, здоровье волос сильно зависит от кровоснабжения кожи головы. Как пояснила специалист, после коронавируса они не получают достаточного питания, истончаются, становятся более сухими и ломкими.

"Понять, что проблема есть, поможет простой тест: потяните волосы, каждый раз собирая в руку небольшие пряди. Если после каждого натяжения в руках остаётся более пяти волосков, пора что-то делать", — сказала Малахова в интервью Москве 24.

Она посоветовала начать лечение с коррекции питания. Акцент необходимо сделать на белковой пище, а также увеличить количество продуктов с жирными кислотами Омега-3. Кроме того, Малахова отметила, что бороться с выпадением волос можно с помощью специальных лосьонов и хорошего сна.

При этом трихолог подчеркнула: если выпадение продолжается дольше шести-восьми месяцев, следует обратиться к врачу.