Эндокринолог Лазуренко: красная рыба защищает от ожирения и атеросклероза

Красная рыба содержит полный набор незаменимых аминокислот, она насыщена большим количеством полезных микроэлементов. Об этом рассказала врач-диетолог, эдокринолог Наталья Лазуренко.

По её словам, в красной рыбе есть белок, который организм человека может получать только из еды. Он очень легко усваивается и способствует быстрому приходу аминокислот, которые являются строительным материалом для гормонов, ферментов, клеток кишечника и печени.

Красная рыба также источник азота и кислорода. Эти соединения работают как антиоксиданты и мощные энергорегуляторы, отметила специалист в беседе с "Вечерней Москвой".

Содержание полезных жиров в составе красной рыбы — один из плюсов. Омега-3 помогает предотвратить развитие многих серьёзных заболеваний, снижает риски ожирения, атеросклероза и остеопороза, заключила врач.

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