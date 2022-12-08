Доктор Абакумов сообщил о способе похудения без голодания

Для похудения следует организовывать разгрузочные дни. Так организм отдохнёт и распрощается с токсинами. Однако нельзя полностью ограничивать себя в пище. Об этом заявил врач доказательной медицины Олег Абакумов в беседе с изданием "Вести Подмосковья".

"Вы, доверяя непроверенным источникам, как котёнок на улице доверяет подкармливающей его бабушке, идёте и осознанно покупаете гречку с кефиром и перестаёте есть. С организмом об этом, конечно, никто не договаривается. И в эти дни он не разгружается", — предостерегает Абакумов от непонятных диет.

Врач считает, что эффективности от дней, в которых перестаёшь резко есть, нет. Так уйдёт лишняя вода, но не жир.

Для похудения следует не отказываться от еды, а работать над рационом. Должны быть полноценные приёмы пищи: завтрак, обед и ужин. Можно добавить два лёгких перекуса. Важно употреблять вкусные и полезные продукты питания с полным набором микроэлементов. Они дают человеку силы. В рационе обязательно должны быть рыба, зелень, овощи. Рекомендуется пить 2-3 литра воды в сутки.

"Занимаемся спортом. Тут и так всё понятно. Если хотите похудеть, то питания достаточно. Только дольше будете сбрасывать. А если хочется ускорить процесс и вдобавок получить красивое и подтянутое тело, то без спорта не обойтись. Мышцы нужно держать в тонусе", — раскрыл последний секрет правильного похудения доктор Абакумов.

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