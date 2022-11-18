Риск столкнуться с обострением хронических заболеваний и другими проблемами есть при слишком быстром снижении веса. Об этом рассказала врач-диетолог Дарья Русакова.
Специалист объяснила в беседе с "Вечерней Москвой", что резкое похудение является стрессом даже для подготовленного организма.
По словам доктора, перед началом снижения веса очень важно пройти комплексное обследование, выяснить причины и скорректировать какие-то нарушения.
Вес нужно снижать постепенно, чтобы переработать избыточный жир и не потерять мышечную массу, иначе будут срывы и возвращение лишних килограммов, заметила эксперт.
Она добавила также, что для похудения по всем правилам иногда требуется не один год.
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