Диетолог: резкое похудение — стресс для организма

Риск столкнуться с обострением хронических заболеваний и другими проблемами есть при слишком быстром снижении веса. Об этом рассказала врач-диетолог Дарья Русакова.

Специалист объяснила в беседе с "Вечерней Москвой", что резкое похудение является стрессом даже для подготовленного организма.

По словам доктора, перед началом снижения веса очень важно пройти комплексное обследование, выяснить причины и скорректировать какие-то нарушения.

Вес нужно снижать постепенно, чтобы переработать избыточный жир и не потерять мышечную массу, иначе будут срывы и возвращение лишних килограммов, заметила эксперт.

Она добавила также, что для похудения по всем правилам иногда требуется не один год.