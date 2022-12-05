Врач Неймарк рассказал, в каких случаях генетика определяет развитие ожирения

Генетика значительно влияет на развитие ожирения, однако чаще болезнь связана с нездоровым образом жизни и диетой. Об этом Pravda.Ru рассказал кандидат медицинских наук и бариатрический хирург Александр Неймарк.

Неймарк пояснил, что на генетические заболевания, которые вызывают ожирение, приходятся около 5% случаев развития развития заболевания, и это тот биологический сценарий, когда набор веса неизбежен. В 80% случаев ожирение вызвано непосредственно образом жизни: нарушением пищевых привычек, избыточным питанием, недостаточной физической активностью и другими факторами.

"В ходе исследования консорциума GIANT было обнаружено более 250 локусов (участков ДНК, где расположены определенные гены. — Прим. ред.), которые так или иначе влияли на ИМТ у взрослых и детей. Однако эти данные не объясняют стремительного роста заболеваемостью ожирением в мире, так как генетические причины составляют лишь малый процент для развития заболевания", — пояснил Неймарк.

При этом набор генов, отвечающих за обмен энергии и ее накопление, у всех разный, подчеркнул специалист. По его словам, у определенной группы пациентов в современных условиях изобилия пищевого выбора и избытка питания, такие гены могут приводить к быстрому накоплению энергетических запасов в виде жировой ткани. Таким образом эволюционный механизм, который, запасая энергоресурсы, когда-то спасал жизнь человеку, теперь работает "против" него, объяснил Неймарк.

С другой стороны, как заявил врач, в диагностике этого заболевания важно учитывать и семейный анамнез, так как в некоторых случаях между историей болезни семьи и ожирением можно проследить прямую связь

"Несколько исследований показывают, что ожирение у детей связано с таким же состоянием у их родителей. Дело в хромосомах, которые наследуются и участвуют в процессе формирования заболевания, но вероятность развития ожирения у детей в семьях, где родители с избыточной массой тела, повышается в большей степени из-за неправильного питания", — рассказал собеседник Pravda.Ru.

Ранее ученые из Института ван Анделя провели исследование, в ходе которого выявили четыре метаболических подтипа, которые обуславливают разные особенности телосложения и имеют различия на физиологическом и молекулярном уровне. Два из них склонны к худобе, два других — к ожирению.

Неймарк напомнил, что распространенность ожирения крайне высока. По его словам, эту болезнь имеют не менее 35% людей во всем мире. В некоторых странах этот показатель достигает 60-70% среди общего населения. Врач уточнил, что ожирение вызывает ряд других заболеваний: сахарный диабет второго типа, сонное апноэ, проблемы с сердцем и суставами и другие.

Он обратил внимание, что начинать лечение ожирения необходимо как можно раньше, в первую очередь изменяя образ жизни и питания. Специалист также напомнил, что у пациентов с выраженным ожирением в качестве наиболее эффективного метода используется бариатрическая хирургия, которая дает стабильный и значительный результат в снижении массы тела.

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