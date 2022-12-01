Гепатолог: любителям поесть на ночь угрожает жировой гепатоз печени

Любители поесть на ночь рискуют столкнуться с жировым гепатозом или острым заболеванием печени. Об этом предупредила гепатолог Ирина Пирогова в беседе с Life.ru.

Врач отметила, что это главная угроза организму от поздних вечерних перекусов.

Она назвала причинами жирового гепатоза избыточный вес, нерегулярное питание с перееданием на ночь, нарушение циркадных ритмов, злоупотребление алкоголем, приём большого количества медикаментов и избыток углеводов (фруктозы).

Выявить данное заболевание можно при помощи УЗИ печени, заключила доктор.

Ранее терапевт рассказала, что резкое повышение температуры может быть признаком гриппа.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.