Терапевт Романенко: резкое повышение температуры может быть признаком гриппа

Грипп может начинаться стремительно с быстрым ухудшением состояния. Об этом рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко в беседе с "Вечерней Москвой".

Именно у вируса гриппа есть такое свойство, отметила она. Может появиться выраженная интоксикация, головная и мышечная боль, резкое повышение температуры. Человек может чётко ответить, когда точно ему стало плохо.

Доктор добавила, что сейчас распространяется и другая группа вирусов, которая начинает проявляться постепенно. Это ряд респираторных вирусов, провоцирующих попадание инфекции в верхние дыхательные пути.

При этом могут проявляться следующие симптомы и заболевания: першение в горле, течение из носа, бронхит, конъюнктивит, заявила собеседник издания.

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