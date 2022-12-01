В кожуре мандарина содержится больше полезных витаминов, чем в мякоти. Об этом заявил профессор Михаил Кутушов.
В интервью изданию "Доктор Питер" он отметил, что эфирные масла, пектин, калий и фосфор, входящие в состав кожуры цитрусовых, оказывают положительное влияние на здоровье человека. По его словам, с помощью мандариновых шкурок можно улучшить работу сердца, иммунной системы и желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).
Врач порекомендовал готовить отвар из мандарина и ромашки, чтобы привести в порядок состояние поджелудочной железы.
"Также заваривать кожуру мандарина можно при заболеваниях дыхательной системы", — пояснил Кутушов.
Он добавил, что корку цитрусовых в маленьких количествах разрешено употреблять даже пациентам, страдающим от сахарного диабета. При этом профессор подчеркнул: воздержаться от употребления мандариновой кожуры следует людям, у которых диагностировали гастрит, язву или панкреатит.
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