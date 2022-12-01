Врач Агапкин: использование смартфонов во время еды приводит к лишнему весу

Если человек регулярно смотрит в экран своего смартфона во время еды, он может столкнуться с набором лишних килограммов. Об этом предупредил врач Сергей Агапкин.

В эфире телеканала "Россия 1" он отметил, что люди нередко читают новости, принимая пищу. Сталкиваясь с тревожной информацией, человек, как правило, начинает её "заедать", пояснил специалист.

"Он не обращает внимание на свои ощущения, когда употребляет блюдо", — сказал Агапкин.

По его словам, из-за подобных привычек пациенты не могут по-настоящему насытиться пищей. Как подчеркнул врач, это приводит к перееданию и лишнему весу.

Ранее диетолог Эли Брехер заявила, что с помощью регулярных прогулок, фитнеса и здорового сна можно избавиться от желания постоянно перекусывать. Она также посоветовала сделать своё меню сбалансированным, включив в него белки, жиры и углеводы.

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