С помощью регулярных прогулок, фитнеса и здорового сна можно избавиться от желания постоянно перекусывать. Об этом заявила диетолог Эли Брехер.
В интервью The Sun она отметила, что эти правила также позволяют сбросить лишние килограммы. Врач порекомендовала избегать строгих диет, ведь они приводят к быстрой выработке гормона голода. На этом фоне человек может сорваться и начать сильно переедать, уточнила Брехер.
По словам специалиста, все приёмы еды должны быть сбалансированными. Как пояснила диетолог, в рацион следует включать продукты, богатые жирами, белками и углеводами.
"Ешьте регулярно, сбалансированно, прислушивайтесь к сигналам организма", — сказала эксперт.
Кроме того, она посоветовала не избегать физической активности. Брехер подчеркнула: даже короткая прогулка способна улучшить состояние человека.
Здоровый сон в течение восьми часов также позволит избежать переедания в течение дня, заключила врач.
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