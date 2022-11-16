Врач Брехер: прогулки и здоровый сон помогут избавиться от постоянных перекусов

С помощью регулярных прогулок, фитнеса и здорового сна можно избавиться от желания постоянно перекусывать. Об этом заявила диетолог Эли Брехер.

В интервью The Sun она отметила, что эти правила также позволяют сбросить лишние килограммы. Врач порекомендовала избегать строгих диет, ведь они приводят к быстрой выработке гормона голода. На этом фоне человек может сорваться и начать сильно переедать, уточнила Брехер.

По словам специалиста, все приёмы еды должны быть сбалансированными. Как пояснила диетолог, в рацион следует включать продукты, богатые жирами, белками и углеводами.

"Ешьте регулярно, сбалансированно, прислушивайтесь к сигналам организма", — сказала эксперт.

Кроме того, она посоветовала не избегать физической активности. Брехер подчеркнула: даже короткая прогулка способна улучшить состояние человека.

Здоровый сон в течение восьми часов также позволит избежать переедания в течение дня, заключила врач.