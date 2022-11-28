В компании Ozon не подтвердили массовое заболевание сотрудников менингитом

В Ozon прокомментировали появившуюся ранее информацию о факте массового заболевания менингитом сотрудников склада компании, расположенного на Новой Риге.

Ранее Telegram-каналы распространили сведения о том, что работники склада Ozon в Подмосковье массово заболели менингитом. Сообщалось, что всего заболевших — не менее 30 человек, при этом большая часть заболевших госпитализирована, а некоторые даже находятся в реанимации.

В пресс-службе Ozon сообщили, что речь на самом деле идёт о нескольких заболевших, а никак не о десятках. Больные сотрудники находятся под наблюдением врачей, также были приняты меры по предотвращению распространения заболевания, заверили в компании.

"На небольшом фулфилмент-центре на Новой Риге выявлено несколько случаев заболевания менингококковой инфекцией. О массовой заболеваемости речи не идет. Заболевшие находятся в больнице, им оказывают всю необходимую помощь. Для всех работников был оперативно проведен медицинский осмотр, чтобы выявить возможное распространение заболевания", — рассказали в пресс-службе Ozon корреспонденту РИА Новости.

В компании заверили, что весь персонал проходит регулярные медосмотры, а также вакцинацию сертифицированным препаратом "Менактра". В пресс-службе добавили, что склад, на котором были выявлены случаи заболевания, был подвергнут тщательной дезинфекции.

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