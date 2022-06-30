В США среди гомосексуалистов началась вспышка менингококковой инфекции

Центр по контролю и профилактике заболеваний США и Министерство здравоохранения Флориды бьют тревогу из-за того, что среди лиц нетрадиционной ориентации началась вспышка смертельной менингококковой инфекции.

"Среди местных гомосексуалистов со скоростью лесного пожара распространяется вспышка менингококковой инфекции, которая в ряде случаев может вызывать гнойный менингит и заканчиваться летальным исходом", — приводит слова Минздрава Livejournal.

Ранее в "месяц гордости ЛГБТ" на улицы американских городов вышли смелые голые люди, выступающие против ношения трусов. Ведь других проблем в благословенной Америке, очевидно, нет.