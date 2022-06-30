Центр по контролю и профилактике заболеваний США и Министерство здравоохранения Флориды бьют тревогу из-за того, что среди лиц нетрадиционной ориентации началась вспышка смертельной менингококковой инфекции.
"Среди местных гомосексуалистов со скоростью лесного пожара распространяется вспышка менингококковой инфекции, которая в ряде случаев может вызывать гнойный менингит и заканчиваться летальным исходом", — приводит слова Минздрава Livejournal.
Ранее в "месяц гордости ЛГБТ" на улицы американских городов вышли смелые голые люди, выступающие против ношения трусов. Ведь других проблем в благословенной Америке, очевидно, нет.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Реакция президента России Владимира Путина на поставки Украине американских реактивных систем залпового огня HIMARS оказалась беспрецедентной, сообщает издание 360kuai.