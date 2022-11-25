Справиться с бессонницей помогут чай из ромашки и вишнёвый сок

Решить проблему бессонницы и улучшить качество сна могут некоторые напитки. Об этом рассказало издание "Кубанские новости".

Так, избавит от сложностей с засыпанием богатый флавоноидами и антиоксидантом апигенином чай из ромашки. Кроме того, он окажет благотворное влияние на весь организм.

Полезно при бессоннице даже в пожилом возрасте и тёплое молоко с мёдом, изобилующее триптофаном.

В статье говорится и о вишнёвом соке, который богат калием, магнием, фосфором и гормоном сна — мелатонином.

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