Решить проблему бессонницы и улучшить качество сна могут некоторые напитки. Об этом рассказало издание "Кубанские новости".
Так, избавит от сложностей с засыпанием богатый флавоноидами и антиоксидантом апигенином чай из ромашки. Кроме того, он окажет благотворное влияние на весь организм.
Полезно при бессоннице даже в пожилом возрасте и тёплое молоко с мёдом, изобилующее триптофаном.
В статье говорится и о вишнёвом соке, который богат калием, магнием, фосфором и гормоном сна — мелатонином.
Ранее нутрициолог Ната Гончар рассказала, как сделать сэндвичи и бутерброды полезными.
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