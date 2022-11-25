Нутрициолог Гончар: сэндвичи и бутерброды можно сделать полезными

Сэндвичи и бутерброды не стоит относить к категории "плохих" блюд. Их можно есть, если приготовить на основе полезного хлеба, не смазывать майонезом, а вместо колбасы положить кусочек индейки или рыбы. Об этом рассказала нутрициолог Ната Гончар.

Специалист поделилась рецептами полезных перекусов в беседе с "СЭ".

Она заметила, что добавлять к любому сэндвичу можно очищенные ядра конопли, семечки тыквы, кедровый орех и кунжут.

Подавать такие бутерброды можно с салатом из свежих овощей с авокадо, заправленных лимонным соком.

Такие домашние заготовки будут идеальной заменой магазинных бургеров, шоколадных батончиков или шаурмы из ближайшего ларька, заключила эксперт.