Сэндвичи и бутерброды не стоит относить к категории "плохих" блюд. Их можно есть, если приготовить на основе полезного хлеба, не смазывать майонезом, а вместо колбасы положить кусочек индейки или рыбы. Об этом рассказала нутрициолог Ната Гончар.
Специалист поделилась рецептами полезных перекусов в беседе с "СЭ".
Она заметила, что добавлять к любому сэндвичу можно очищенные ядра конопли, семечки тыквы, кедровый орех и кунжут.
Подавать такие бутерброды можно с салатом из свежих овощей с авокадо, заправленных лимонным соком.
Такие домашние заготовки будут идеальной заменой магазинных бургеров, шоколадных батончиков или шаурмы из ближайшего ларька, заключила эксперт.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Алексей Данилов заявил, что в Крыму были убиты иранские инструкторы.