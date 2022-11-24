Романенко: привычка принимать БАДы без рецепта врача убивает щитовидную железу

Самостоятельный приём биологически активных добавок (БАДов) без рецепта специалиста негативно влияет на щитовидную железу, заявила врач-терапевт Татьяна Романенко.

Как сообщает Москва 24 со ссылкой на эксперта, препараты, содержащие йод, могут спровоцировать гипертиреоз (повышенную активность щитовидной железы). По словам терапевта, зависимость от БАДов часто приводит к ускорению процессов энергетического обмена. Она добавила, что это способно вызвать учащённое сердцебиение, повышение давления и тремор.

"Могут возникать глазные симптомы, появляется пучеглазие — эндокринная офтальмопатия", — пояснила врач.

Как подчеркнула специалист, из-за гипертиреоза, который развился на фоне приёма БАДов, люди сталкиваются с потерей веса и диареей. Если пациент уже страдает от такого заболевания, то препараты с йодом ещё сильнее ударят по его организму, убеждена Романенко. Она отметила, что в этом случае ситуация нередко угрожает жизни человека.

Эксперт посоветовала получить консультацию у профессионала перед покупкой БАДов и лекарств, в составе которых есть йод.