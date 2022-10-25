Врач: слёзы могут быть признаком заболеваний щитовидной железы

По словам терапевта Татьяны Романенко, повышенное слезоотделение могут сигнализировать о заболеваниях нервной системы или неполадках в работе щитовидной железы.

Врач рассказала, что у каждого человека постоянно вырабатывается небольшое физиологическое количество слезы, однако при некоторых состояниях это количество становится чересчур большим — во время болезней или под воздействием эмоций.

"В первую очередь это болезни нервной системы. Обычный стресс, синдром эмоционального выгорания — то, чем страдают жители больших городов", — объяснила Романенко в интервью "Москве 24".

Также повышенное слезоотделение наблюдается при отклонениях в работе щитовидной железы, когда количество её гормонов увеличивается, добавила врач.