По словам терапевта Татьяны Романенко, повышенное слезоотделение могут сигнализировать о заболеваниях нервной системы или неполадках в работе щитовидной железы.
Врач рассказала, что у каждого человека постоянно вырабатывается небольшое физиологическое количество слезы, однако при некоторых состояниях это количество становится чересчур большим — во время болезней или под воздействием эмоций.
"В первую очередь это болезни нервной системы. Обычный стресс, синдром эмоционального выгорания — то, чем страдают жители больших городов", — объяснила Романенко в интервью "Москве 24".
Также повышенное слезоотделение наблюдается при отклонениях в работе щитовидной железы, когда количество её гормонов увеличивается, добавила врач.
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