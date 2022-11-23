Диетолог Круглова: бананы, хурма, виноград и дыня опасны для людей с диабетом

Пациентам, страдающим от сахарного диабета, следует отказаться от чрезмерного употребления некоторых фруктов, сообщила диетолог Наталья Круглова.

По словам врача, речь идёт о бананах, хурме, винограде и дыни. Как пояснила специалист, в их составе есть сахароза и фруктоза. Диетолог подчеркнула: эти вещества опасны для людей с диабетом.

"Нет необходимости совсем исключать данные продукты из питания, но стоит контролировать их количество в рационе", — отметила Круглова в интервью "Спорт-Экспресс".

Она также добавила, что от одного ломтика дыни или небольшого фрукта состояние здоровья при сахарном диабете не должно ухудшиться.

Ранее врач Оксана Михалёва посоветовала пациентам с диабетом присмотреться к средиземноморской диете, принцип которой основан на употреблении сложных углеводов, белков и полиненасыщенных жиров. В меню можно включать умеренное количество овощей, фруктов, рыбы, цельнозерновых круп, макарон и бобовых, указала специалист.