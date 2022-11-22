Врач Михалёва: средиземноморская диета полезна людям с сахарным диабетом

Пациентам с сахарным диабетом следует присмотреться к средиземноморской диете. Об этом заявила врач-диетолог, детский эндокринолог Оксана Михалёва.

В интервью изданию "Лайф" она отметила, что принцип этой диеты основан на употреблении сложных углеводов, белков и полиненасыщенных жиров. По словам врача, в меню не нужно включать рафинированные углеводы и насыщенные жиры.

"При сахарном диабете второго типа рекомендуется средиземноморская диета", — указала Михалёва.

Она добавила, что пациентам, у которых диагностировали диабет, придётся воздержаться от употребления сахара, мёда, выпечки, конфет, газированных напитков, жирного мяса, сладких фруктов, алкоголя, сливочного масла и сыра.

Кроме того, специалист подчеркнула: в свой рацион следует включить умеренное количество овощей, фруктов, рыбы, цельнозерновых круп, макарон и бобовых. Также в течение дня можно пить несладкий чай или кофе, пояснила эксперт.

Как уточнила Михалёва, людям с сахарным диабетом необходимо постепенно снижать жировую массу тела.