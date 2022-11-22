Врач Калинчев: переболевшие коронавирусом сталкиваются с диабетом первого типа

У пациентов, переболевших коронавирусом, иногда развивается сахарный диабет первого типа. Об этом сообщил врач-эндокринолог Алексей Калинчев.

По его словам, в некоторых случаях медики фиксируют диабет даже у тех граждан, которые раньше не жаловались на проблемы со здоровьем.

В интервью изданию "Вечерняя Москва" специалист пояснил, что развитие заболевания происходит в связи с прямым повреждающим воздействием COVID-19 на бета-клетки островков Лангерганса. В результате такого негативного влияния организм начинает испытывать нехватку инсулина, указал врач.

Как подчеркнул Калинчев, вакцина против COVID-19 позволяет уменьшить риск возникновения опасных осложнений.

Кроме того, он посоветовал россиянам не допускать дефицита витамина D в своём организме и соблюдать диету, ограничивая количество углеводов.

Ранее иммунолог Владимир Болибок заявил, что коронавирусная инфекция не уйдёт из России, а будет всегда существовать в виде сезонных или несезонных волн.