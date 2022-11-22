Педиатр Волков: в умах людей крепко засел миф о том, что Манту нельзя мочить

В обществе распространён миф о том, что детям нельзя мочить Манту, однако на самом деле это можно делать, заявил педиатр Европейского медицинского центра Никита Волков.

Как сообщает Газета.Ru со ссылкой на специалиста, медики осуществляют внутрикожное введение препарата, когда ставят реакцию Манту. Поэтому вода никак не влияет на конечные результаты исследования, пояснил педиатр.

"До реакции Манту проводилась проба Пирке, где препарат наносился накожно, и в данном случае мочить её действительно не рекомендовалось", — указал Волков.

Он убеждён: именно из-за этого у людей сформировался миф о вреде воды для Манту. Кроме того, врач опроверг информацию о том, что вакцины от кори, паротита и краснухи способствуют развитию аутизма.

Волков также подчеркнул: многие взрослые не разрешают своим детям гулять при ОРВИ, но благодаря свежему воздуху процессы выздоровления и восстановления дыхания ускоряются.

Педиатр посоветовал регулярно водить ребёнка в больницу в течение первого месяца жизни для своевременного выявления и предупреждения различных рисков.