Врач Абакумов развеял миф о вреде сквозняков для детей

Врач Олег Абакумов заявил, что в нашей стране существует "всеобщая истерия" по поводу опасности сквозняков. Как отметил специалист, ребёнок не может заболеть из-за холодного воздуха. Причиной недомогания является вирус или бактерия, а плохая погода негативно влияет на уже слабый иммунитет, сказал эксперт.

По его словам, во многих российских общественных заведениях крайне душно. Врач предупредил, что без свежего воздуха, например, в автобусе люди могут пострадать от дефицита кислорода и упасть в обморок.

Вместе с этим Абакумов обратил внимание на угрозу перегрева детей, особенно маленьких. Из-за него снижается иммунитет, возникают запоры, добавил специалист.

"Если у ребёнка ручки холодные, так это потому что его тело не умеет нормально реагировать на температуру", — сообщил эксперт, слова которого приводит издание "Вести Подмосковья".