Врач Олег Абакумов заявил, что в нашей стране существует "всеобщая истерия" по поводу опасности сквозняков. Как отметил специалист, ребёнок не может заболеть из-за холодного воздуха. Причиной недомогания является вирус или бактерия, а плохая погода негативно влияет на уже слабый иммунитет, сказал эксперт.
По его словам, во многих российских общественных заведениях крайне душно. Врач предупредил, что без свежего воздуха, например, в автобусе люди могут пострадать от дефицита кислорода и упасть в обморок.
Вместе с этим Абакумов обратил внимание на угрозу перегрева детей, особенно маленьких. Из-за него снижается иммунитет, возникают запоры, добавил специалист.
"Если у ребёнка ручки холодные, так это потому что его тело не умеет нормально реагировать на температуру", — сообщил эксперт, слова которого приводит издание "Вести Подмосковья".
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