Daily Mail: жительница Британии обнаружила опухоль благодаря грудным имплантам

53-летняя жительница английского города Бирмингем из графства Уэст-Мидлендс Ребекка Крэггс спасла свою жизнь благодаря грудным имплантам. Родив двух детей, женщина резко похудела. Над увеличением молочных желез она думала два года, сообщает Daily Mail.

"В 2006 году я перенесла серьёзную операцию по удалению опухоли спинного мозга. Мне казалось, что, поскольку эта процедура не показана мне по состоянию здоровья, я не должна её делать", — рассказывает Крэггс.

Однако она решилась на операцию, и в октябре 2021 года ей были установлены импланты. Спустя две недели, сняв бандаж, она обнаружила уплотнения в груди размером с фасолину. Крэггс немедленно сообщила об этом своему врачу. В результате прохождения множества обследований в декабре 2021 года ей диагностировали раковую опухоль.

"Это было очень странно, потому что я чувствовала, что у меня рак. Я вообще никак не отреагировала, я уже все знала", — вспоминает она.

Женщине была проведена операция по удалению 17-миллиметровой опухоли из молочной железы. Далее она прошла курс лучевой терапии. Своевременное обращение за помощью и диагностика позволили не допустить развития заболевания. Она призналась, что именно импланты помогли обнаружить опухоль.

"Я могла бы жить, не зная, что больна, и не делать маммографию ещё в течение двух лет", — отметила женщина.