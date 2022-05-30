Хирург предложил москвичкам увеличивать грудь "патриотическими" имплантами

Теперь поддержать Россию стало возможно максимально небанальным способом, увеличив грудь при помощи имплантов "патриотической расцветки" — раскрашенными под российский триколор или камуфляж. О новшестве в области пластической хирургии рассказал столичный врач Евгений Добрейкин.

Хирург рассказал, что идея создать особые "патриотические" импланты была давно, и сегодня, по его мнению, для этого самый подходящий момент.

Добрейкин в беседе с Телеканалом "360" пояснил, что экспериментальные импланты — стандартные силиконовые протезы, с единственной разницей — на них нанесены рисунок и особое покрытие. Такие импланты пока не производится, но сделать это будет несложно в Южной Корее или Бразилии. У женщины, увеличившей себе грудь при помощи такого импланта, рисунок никак не будет просматриваться, и о своём маленьком "патриотическом" секрете будет знать только она.

"Думаю, потенциальные клиентки одновременно руководствуются патриотизмом и отдают дань моде. Так же, как и введение санкций — тоже дань моде. К тому же у нас патриотичное население, а сейчас еще больше. Плюс это что-то новое", — порассуждал хирург.

По словам врача, на импланты с камуфляжем сегодня много потенциальных желающих, и в случае большого положительного отклика производство грудных протезов с национальной символикой будет поставлено на поток.