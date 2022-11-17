Врач Беземская заявила, что дефицит калия приводит к тревожности

Тревожность, плохое настроение, агрессия могут быть признаками нехватки витаминов. Об этом заявила врач клинической лабораторной диагностики "Ситилаб" Надежда Беземская в беседе с изданием "Газета.Ru".

Она сообщила, что первым делом нужно обратить внимание на магний. При его дефиците снижается концентрация внимания, возникает раздражительность.

"Во время стрессов и повышенных физических и умственных нагрузок мы особенно нуждаемся в магнии, его запасы быстро истощаются. Дефицит магния реально восполнить естественным образом, обогатив рацион зелёными овощами, орехами, цельнозерновыми продуктами", — посоветовала врач.

Вторым важным элементом Беземская назвала витамины группы В, которые прямо влияют на настроение.

"Особенно необходимы для нормального функционирования нервных клеток витамин В1 (тиамин), витамин В6 (рибофлавин) и В12 (цианокобаламин). Последний присутствует только в продуктах животного происхождения, поэтому веганам жизненно важно принимать дополнительно препарат витамина В12, предварительно проконсультировавшись с врачом", — рассказала врач.

Третьим важным элементом является калий. Он участвует в проведении нервных импульсов и обеспечивает нормальную работу мышечной ткани, включая сердце. При дефиците калия мы часто подвержены перепадам настроения и тревожности. Картофель и банан содержат в большом количестве этот микроэлемент.

Также Беземская рекомендует обратить внимание на жирные кислоты Омега-3.

"Омега-3 уменьшает риск депрессии, помогает нормализовать настроение и даже применяется при лечении депрессивных состояний. Самый простой и доступный источник — рыбий жир", — добавила врач.

Беземская советует обсудить со специалистом приём любых витаминов и минералов, проверить обмен веществ, контролировать показатели в динамике, не допускать передозировки.

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