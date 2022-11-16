Пигментированные и беспигментные образования могут быть опасными. Об этом заявила врач онколог-дерматолог высшей категории клиники АО "Медицина" Ольга Машкова в беседе с изданием "Газета.Ru".
Родинки появляются после рождения и в первые годы жизни. Новые образования могут возникать во время полового созревания и беременности. На увеличение их количества также влияет чрезмерное ультрафиолетовое излучение.
Некоторые невусы требуют незамедлительного удаления. Это родинки на стопах ног, ладонях и слизистых. Они могут перерождаться в злокачественные образования.
"Основная опасность родинок для человека заключается в их способности перерождаться. При этом доброкачественные пигментные новообразования кожи называются невусами, а злокачественные — меланомами", — сообщает врач.
Поводом для беспокойства должны быть ситуации, когда родинка или область кожи вокруг неё начала болеть, воспалилась, изменила форму, размер, цвет. В этих случаях стоит обратиться к врачу.
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