Эксперт Панова: майонез можно есть без вреда для здоровья в небольшом количестве

Майонез, колбасу, сало, яйца и кофе можно включать в свой привычный рацион в небольшом количестве, сообщила нутрициолог Ольга Панова.

Как сообщает Москва 24, в этом случае продукты не будут оказывать негативное влияние на здоровье человека. Вместе с тем эксперт подчеркнула: если употреблять их большими порциями, то можно столкнуться с различными проблемами, например, с превышением дневной нормы холестерина.

"Бояться майонеза не надо. Надо бояться его количества", — указала Панова.

Она также призвала россиян употреблять не больше двух яиц в день. Кроме того, специалист добавила, что не следует есть слишком много сала, ведь ежедневная норма — максимум 30 граммов. Как пояснила нутрициолог, такое же правило распространяется на колбасные изделия.

Что касается кофе, то для здоровой работы организма рекомендуется ограничиться лишь одной кружкой напитка в сутки, заключила эксперт.