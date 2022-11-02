Майонез, колбасу, сало, яйца и кофе можно включать в свой привычный рацион в небольшом количестве, сообщила нутрициолог Ольга Панова.
Как сообщает Москва 24, в этом случае продукты не будут оказывать негативное влияние на здоровье человека. Вместе с тем эксперт подчеркнула: если употреблять их большими порциями, то можно столкнуться с различными проблемами, например, с превышением дневной нормы холестерина.
"Бояться майонеза не надо. Надо бояться его количества", — указала Панова.
Она также призвала россиян употреблять не больше двух яиц в день. Кроме того, специалист добавила, что не следует есть слишком много сала, ведь ежедневная норма — максимум 30 граммов. Как пояснила нутрициолог, такое же правило распространяется на колбасные изделия.
Что касается кофе, то для здоровой работы организма рекомендуется ограничиться лишь одной кружкой напитка в сутки, заключила эксперт.
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