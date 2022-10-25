Врач Соломатина: активность и здоровое питание помогут похудеть после 60 лет

Люди старше 60 лет могут похудеть, начав вести здоровый образ жизни. Такое мнение выразила врач-диетолог Елена Соломатина.

В интервью Москве 24 она отметила, что с возрастом скидывать лишние килограммы становится труднее из-за постепенной замены мышечной ткани на жировую и торможения обменных процессов. При этом специалист подчеркнула: похудеть можно с помощью физической активности, полноценного сна и правильного питания.

"Соматотропный гормон, который вырабатывается ночью, обеспечивает сохранение мышечной ткани", — уточнила Соломатина.

Кроме того, она порекомендовала пожилым людям организовывать для себя три полноценных приёма пищи, а также не забывать о двух необходимых перекусах. По её словам, из рациона следует исключить жирные, жареные и сладкие продукты.

В меню должны присутствовать яйца, рыба, нежирное мясо, бобовые, ягоды, фрукты и цельнозерновые крупы, заключила диетолог.