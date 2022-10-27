По мнению диетолога Алекса Плато, показатель "правильности" завтрака и ужина напрямую зависит от рода деятельности человека.
Если он с утра будет заниматься тяжёлым физическим трудом, то следует позавтракать блюдом с большим количеством углеводов: каша, хлеб. Если же человек работает в офисе за компьютером, то завтрак должен состоять из яиц, творога или курицы, объяснил Плато.
То же самое касается и ужина, заявил диетолог. Специалист подчеркнул, что нет жёстких правил о том, что на ночь нельзя потреблять калории.
"Всё зависит от того, сколько вы потратили энергии за день. Если вы много трудились, бегали, ходили, то ужин должен включать в себя энергию: гарнир плюс что-то белковое. Если человек весь день просидел за столом, то ужин должен быть только белковый", — пояснил Плато в беседе с Общественной Службой Новостей.
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