Диетолог Плато: "правильные" завтрак и ужин зависят от образа жизни человека

По мнению диетолога Алекса Плато, показатель "правильности" завтрака и ужина напрямую зависит от рода деятельности человека.

Если он с утра будет заниматься тяжёлым физическим трудом, то следует позавтракать блюдом с большим количеством углеводов: каша, хлеб. Если же человек работает в офисе за компьютером, то завтрак должен состоять из яиц, творога или курицы, объяснил Плато.

То же самое касается и ужина, заявил диетолог. Специалист подчеркнул, что нет жёстких правил о том, что на ночь нельзя потреблять калории.

"Всё зависит от того, сколько вы потратили энергии за день. Если вы много трудились, бегали, ходили, то ужин должен включать в себя энергию: гарнир плюс что-то белковое. Если человек весь день просидел за столом, то ужин должен быть только белковый", — пояснил Плато в беседе с Общественной Службой Новостей.