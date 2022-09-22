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Автор Ирина Шлионская

Эндокринолог: запреты на определённые продукты приводят к срывам

Здоровье » Здоровье и профилактика » Диета

Принять решение о борьбе с лишним весом легко, но вот когда вы начнёте претворять его в жизнь, планы по похуданию могут обернуться полным фиаско. Почему же это происходит? Об основных ошибках худеющих рассказал член Российской ассоциации эндокринологов Арсений Русанов.

Эндокринолог: запреты на определённые продукты приводят к срывам

Резкое ограничение калорийности рациона

Человек перестаёт есть пирожные, сладости, колбасу, сало, сыр, а иногда даже и хлеб, и переходит исключительно на растительную пищу и нежирное мясо или рыбу. По словам врача, это приводит к сильному стрессу для организма. Обнаружив нехватку питательных веществ, мозг начинает паниковать, и результатом этой паники является повышенный аппетит.

Что происходит дальше? Чаще всего — срыв. Вы весь день держались, а ночью бросились опустошать холодильник. Или пошли в кафе с компанией друзей, вам стало завидно, что они едят совсем не диетические продукты, и вы сами не заметили, как съели "запрещённое".

Несколько таких срывов — и вся диета насмарку. А для некоторых она заканчивается после первого же такого случая.

Русанов рекомендует снижать вес постепенно.

"При избытке веса оптимальной динамикой его снижения является потеря 5-10 процентов от исходной массы тела", — говорит он.

Также, добавляет специалист, после того как вы достигнете своего "целевого веса", надо стараться поддерживать эти показатели в течение хотя бы 6-12 месяцев.

По словам эксперта, женщинам в сутки рекомендуется употреблять не менее 1200 калорий, мужчинам — не менее 1500 калорий. Можно уменьшать калорийность рациона ежедневно на 500-600 калорий по сравнению с вашей обычной нормой, но нельзя заходить за границы названных минимальных норм — это только повредит организму.

Разделение пищи на разрешённую и запрещённую

Именно запреты на определённые продукты приводят к срывам. Эндокринолог рекомендует просто делить весь рацион на две категории.

В первую должны входить цельнозерновые, свежие овощи, мясо домашней птицы и кролика, нежирная рыба, продукты с содержанием растительного белка (например, фасоль и чечевица), растительные масла. Во вторую — так называемые "вредные" продукты — сдобная выпечка, кондитерские изделия, хлеб и макароны, белый рис, красное мясо, бекон, колбасы, майонез, сливочное масло, сладкие напитки и алкоголь. Такую еду тоже можно есть, но не более нескольких раз в месяц.

Заметьте, что стройные люди редко избегают "вредных" продуктов вообще, они просто не едят их в большом количестве, и этого достаточно.

"Постарайтесь найти альтернативные рецепты для обеспечения меньшей калорийности блюда", — говорит Русанов.

Неправильный режим питания

Иногда те, кто борются с полнотой, ограничивают количество приёмов пищи. К примеру, пропускают завтрак или ужин. Но это неизбежно приводит к перееданию в другой раз. Скажем, к обеду человек так голоден, что съедает двойную порцию. Или съедает больше, чем обычно, зная, что ужинать нельзя. Вряд ли вы таким образом похудеете, а вот проблемы с пищеварением и обменом веществ заработать вполне можно.

Русанов советует принимать пищу три-четыре раза в день, не переедая, но и не слишком сильно сокращая количество еды. Это будет наиболее эффективной стратегией по снижению веса.

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Редактор: Алексей Ткаченко
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