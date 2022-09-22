Эндокринолог: запреты на определённые продукты приводят к срывам

Принять решение о борьбе с лишним весом легко, но вот когда вы начнёте претворять его в жизнь, планы по похуданию могут обернуться полным фиаско. Почему же это происходит? Об основных ошибках худеющих рассказал член Российской ассоциации эндокринологов Арсений Русанов.

Резкое ограничение калорийности рациона

Человек перестаёт есть пирожные, сладости, колбасу, сало, сыр, а иногда даже и хлеб, и переходит исключительно на растительную пищу и нежирное мясо или рыбу. По словам врача, это приводит к сильному стрессу для организма. Обнаружив нехватку питательных веществ, мозг начинает паниковать, и результатом этой паники является повышенный аппетит.

Что происходит дальше? Чаще всего — срыв. Вы весь день держались, а ночью бросились опустошать холодильник. Или пошли в кафе с компанией друзей, вам стало завидно, что они едят совсем не диетические продукты, и вы сами не заметили, как съели "запрещённое".

Несколько таких срывов — и вся диета насмарку. А для некоторых она заканчивается после первого же такого случая.

Русанов рекомендует снижать вес постепенно. "При избытке веса оптимальной динамикой его снижения является потеря 5-10 процентов от исходной массы тела", — говорит он. Также, добавляет специалист, после того как вы достигнете своего "целевого веса", надо стараться поддерживать эти показатели в течение хотя бы 6-12 месяцев.

По словам эксперта, женщинам в сутки рекомендуется употреблять не менее 1200 калорий, мужчинам — не менее 1500 калорий. Можно уменьшать калорийность рациона ежедневно на 500-600 калорий по сравнению с вашей обычной нормой, но нельзя заходить за границы названных минимальных норм — это только повредит организму.

Разделение пищи на разрешённую и запрещённую

Именно запреты на определённые продукты приводят к срывам. Эндокринолог рекомендует просто делить весь рацион на две категории.

В первую должны входить цельнозерновые, свежие овощи, мясо домашней птицы и кролика, нежирная рыба, продукты с содержанием растительного белка (например, фасоль и чечевица), растительные масла. Во вторую — так называемые "вредные" продукты — сдобная выпечка, кондитерские изделия, хлеб и макароны, белый рис, красное мясо, бекон, колбасы, майонез, сливочное масло, сладкие напитки и алкоголь. Такую еду тоже можно есть, но не более нескольких раз в месяц.

Заметьте, что стройные люди редко избегают "вредных" продуктов вообще, они просто не едят их в большом количестве, и этого достаточно.

"Постарайтесь найти альтернативные рецепты для обеспечения меньшей калорийности блюда", — говорит Русанов.

Неправильный режим питания

Иногда те, кто борются с полнотой, ограничивают количество приёмов пищи. К примеру, пропускают завтрак или ужин. Но это неизбежно приводит к перееданию в другой раз. Скажем, к обеду человек так голоден, что съедает двойную порцию. Или съедает больше, чем обычно, зная, что ужинать нельзя. Вряд ли вы таким образом похудеете, а вот проблемы с пищеварением и обменом веществ заработать вполне можно.

Русанов советует принимать пищу три-четыре раза в день, не переедая, но и не слишком сильно сокращая количество еды. Это будет наиболее эффективной стратегией по снижению веса.