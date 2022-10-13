Азнаурян: острота зрения снижается из-за просмотра телевизора в темноте

Частый просмотр телевизора в темноте снижает остроту зрения, а также повышает глазное давление. Об этом сообщил офтальмолог Игорь Азнаурян.

В интервью URA.RU он отметил, что глаза сильно устают в условиях нехватки освещения.

"При осложнениях это может привести к увеличению глазного давления и ухудшению остроты зрения", — указал эксперт.

Врач порекомендовал россиянам включать общий свет во время просмотра телепередач.

Кроме того, он добавил, что читать в темноте или при тусклом освещении тоже нельзя. В комнате всегда должны работать основные источники света, заключил специалист.

Ранее офтальмолог Татьяна Шилова заявила, что люди с голубыми глазами подвержены злокачественным опухолям, а кареглазые склонны к глаукоме, характеризующейся выщелачиванием пигмента из радужки. Врач посоветовала своевременно обращаться за медицинской помощью в случае возникновения проблем со зрением.