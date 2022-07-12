Люди с голубыми глазами подвержены меланомам — злокачественным опухолям. Об этом заявила врач-офтальмолог Татьяна Шилова.
В интервью URA.RU она также отметила, что кареглазые склонны к глаукоме, которая характеризуется выщелачиванием пигмента из радужки. При этом специалист подчеркнула: такое заболевание чаще всего встречается в южных регионах, где проживает большое количество людей с карими глазами.
Как пояснила Шилова, у жителей северных широт радужка, как правило, светлее, солнцезащитного пигмента меньше, поэтому их глаза хуже защищены от солнца.
"Такие люди чаще страдают от меланом — злокачественных опухолей", — сказала офтальмолог.
Она добавила, что меланин участвует в образовании гетерохромии. Это вариация окрашивания глаз, когда у радужек разный цвет, указала специалист. По словам врача, приобретённая гетерохромия может свидетельствовать о наличии у пациента различных заболеваний или травм глаза. Шилова порекомендовала обратиться в больницу в случае обнаружения таких изменений.
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