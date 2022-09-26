Психолог: на фоне новостей о частичной мобилизации нужно оценить ситуацию

Необходимо сначала оценить ситуацию в настоящем и стараться не придумывать худшие сценарии, учитывая поток информации о частичной мобилизации. Об этом рассказала психолог из Ростова-на-Дону Марина Чумарь, пишет rostovgazeta.ru.

Специалист отметила, что жертвами депрессивного состояния, стали как те, кто может быть мобилизован, так и члены их семей или люди из "непризывной" категории.

По словам эксперта, людей больше всего пугает неизвестность, а не сама новость о частичной мобилизации.

Собеседник издания добавила, что у всех военнообязанных ростовчан, которых могут призвать, есть несколько недель на то, чтобы принять ситуацию и решить, как действовать дальше.