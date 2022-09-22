Психолог дала советы по самоуспокоению в случае тревоги и страха

Психолог Дарья Дроженко дала Pravda.Ru советы, как избавить себя от страха, тревоги и паники.

"Если страх или тревога переполняют вас, не пытайтесь заглушить или отрицать эти чувства — они нормальны. Вы живы, а ваша психика работает в штатном режиме, поэтому эти чувства сейчас — тоже часть вас", — заявила Дроженко.

При этом она попросила помнить, что страх — это всего лишь одна из граней многогранной человеческой личности. Психолог дала рекомендации, как избавиться от него.

"Сделайте глубокий вдох и медленный выдох, который длиннее вдоха в два раза. Оглядитесь вокруг, обратите внимание на детали, которые вам нравятся. Всё это помогает заземлиться, наладить связь с собой, осознать своё состояние, помочь себе его нормализовать", — отметила собеседница издания.

Также Дроженко посоветовала уделять 15-30 минут в день любимому делу.

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