Психолог Дарья Дроженко дала Pravda.Ru советы, как избавить себя от страха, тревоги и паники.
"Если страх или тревога переполняют вас, не пытайтесь заглушить или отрицать эти чувства — они нормальны. Вы живы, а ваша психика работает в штатном режиме, поэтому эти чувства сейчас — тоже часть вас", — заявила Дроженко.
При этом она попросила помнить, что страх — это всего лишь одна из граней многогранной человеческой личности. Психолог дала рекомендации, как избавиться от него.
"Сделайте глубокий вдох и медленный выдох, который длиннее вдоха в два раза. Оглядитесь вокруг, обратите внимание на детали, которые вам нравятся. Всё это помогает заземлиться, наладить связь с собой, осознать своё состояние, помочь себе его нормализовать", — отметила собеседница издания.
Также Дроженко посоветовала уделять 15-30 минут в день любимому делу.
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