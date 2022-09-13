Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
LiveScience: ВМС США отказались рассекретить съёмки НЛО
Стремоусов: боевики ВСУ избрали главными мишенями Херсон и Новую Каховку
Пашинян: Постоянный совет ОДКБ проводит заседание из-за обращения Армении
Пушилин: представители стран не выходят на контакт с ДНР по наёмникам
Пушилин: союзные войска продвигаются в направлении Артёмовска и Угледара
ВС РФ перебросили резервы в Красный Лиман и не позволили ВСУ зайти Святогорск
Владимир Путин проведёт встречу с губернатором Карелии
Украинские самбисты не поедут на ЧЕ в знак протеста против РФ и Белоруссии
Глава МО Турции Акар призвал Грецию начать переговоры по устранению проблем

Диетолог Аплетаева: петрушка может вызвать воспаление у пожилых людей

Здоровье

Петрушка является довольно популярной зеленью в России, но частое использование приправы может быть опасно для здоровья пожилых людей.

Врач-диетолог, аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева посоветовала людям преклонного возраста есть поменьше петрушки, так как большое количество щавелевой кислоты в зелени может способствовать образованию солей. Это приводит к заболеванию почек и нарушениям в работе мочевыделительной системы.

"Если везде добавлять петрушку, то это может спровоцировать воспалительный процесс, который связан с камнеобразованием", — отметила медик в интервью изданию Москва 24.

В качестве самый безопасной зелени диетолог назвала укроп. У него отсутствуют противопоказания, в том числе возрастные, добавила Аплетаева.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Антон Уткин, Куратор: Елена Андреева
Популярное
Военные новости
Путин перезагрузил СВО, вызвав блэкаут на Украине

Ракетный удар ВКС РФ 11 сентября, вызвавший блэкаут на Украине, показал настоящий масштаб СВО. Это первый пункт плана Кремля по перезагрузке операции.

Путин перезагрузил СВО, вызвав блэкаут на Украине
Ганчев: численность ВСУ под Харьковом превышала силы РФ в восемь раз
Силовые структуры
Ганчев: численность ВСУ под Харьковом превышала силы РФ в восемь раз
Силовые структуры
Подоляка: если ВСУ пойдут на Белгород, Путин объявит войну Украине
Силовые структуры
Ходаковский заявил о бессмысленности всеобщей мобилизации в России
Любовь Степушова Путин и Си Цзиньпин близки к созданию антизападной коалиции Любовь Степушова Ольга Лебедева Кишинёв перебрасывает технику в Гагаузию Ольга Лебедева Анастасия Жукова На Марсе учатся вырабатывать кислород из углекислого газа Анастасия Жукова
Силовые структуры
Пограничники Украины отказались воевать за Зеленского и покинули страну
Силовые структуры
Онуфриенко: "калибровка" энергосистемы Украины — только начало
"Разведчикъ": ВСУ И НАТО удалось создать мощную группировку
Военные новости
"Разведчикъ": ВСУ И НАТО удалось создать мощную группировку
Последние материалы
Вирусолог Чумаков: коронавирус в России распространяют бессимптомные носители
Мишустин поручил составить предложения по использованию цифрового рубля
Российские пограничники отказались покидать посты на границе с Азербайджаном
Ищенко: даже если на ЗАЭС сбросят ядерную бомбу, Европе будет "плевать"
Рогов: рекордно большой схрон оружия обнаружен в Запорожской области
Запад готов сделать из Гагаузии второе Приднестровье
Боевики ВСУ обстреляли Еленовку натовскими снарядами
Герой РФ Липовой: война США до последнего украинца — "хотелки" оплаченные кровью
В Брянской области неизвестные взорвали опоры ЛЭП у железной дороги
Spiegel: экономика ФРГ столкнётся с "трагедией в пяти актах" из-за энергокризиса
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников