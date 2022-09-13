Диетолог Аплетаева: петрушка может вызвать воспаление у пожилых людей

Петрушка является довольно популярной зеленью в России, но частое использование приправы может быть опасно для здоровья пожилых людей.

Врач-диетолог, аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева посоветовала людям преклонного возраста есть поменьше петрушки, так как большое количество щавелевой кислоты в зелени может способствовать образованию солей. Это приводит к заболеванию почек и нарушениям в работе мочевыделительной системы.

"Если везде добавлять петрушку, то это может спровоцировать воспалительный процесс, который связан с камнеобразованием", — отметила медик в интервью изданию Москва 24.

В качестве самый безопасной зелени диетолог назвала укроп. У него отсутствуют противопоказания, в том числе возрастные, добавила Аплетаева.