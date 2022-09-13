Педиатр Антонова: ротавирусная инфекция не проходит бесследно для детей

Уже в следующем году в российских больницах появится первая вакцина отечественного производства от ротавирусной инфекции. Педиатр Виктория Антонова и вирусолог Феликс Ершов оценили перспективы её использования.

Специалисты считают, что российская вакцина от ротавируса не будет уступать по качеству иностранным аналогам, передаёт интернет-издание "Подмосковье Сегодня". По словам Антоновой, практически все дети тяжело переносят эту инфекцию.

"Каждая ротавирусная инфекция не проходит бесследно", — отметила педиатр.

Она порекомендовала вакцинировать детей, чтобы не переживать за их состояние. Как пояснила эксперт, ротавирус способен ухудшать работу поджелудочной железы, выводить из организма питательные вещества и надрывать пищеварительную систему.

Вирусолог Ершов добавил, что прививку от ротавирусной инфекции в РФ можно будет сделать по желанию. Он подчеркнул: многие россияне не осознают, насколько опасна эта болезнь. Специалист выразил надежду на то, что родители начнут прислушиваться к мнению врачей и приводить своих детей на вакцинацию.