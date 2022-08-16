В Карелии откроются первые в РФ медвытрезвители

В Карелии появятся медицинские вытрезвители на десять персон, первый из них будет открыт в Петрозаводске. Об этом сообщил глава Министерства здравоохранения Михаил Охлопков.

"Здание поделят на помещения для мужчин, женщин, персонала, будет организована охрана", — приводит его слова karelinform.ru.

По словам министра, учреждение будет относится к структуре наркологического диспансера.

Отмечается, что Карелия — первая страна в России, приступившая к восстановлению системы медвытрезвителей.