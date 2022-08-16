В Карелии появятся медицинские вытрезвители на десять персон, первый из них будет открыт в Петрозаводске. Об этом сообщил глава Министерства здравоохранения Михаил Охлопков.
"Здание поделят на помещения для мужчин, женщин, персонала, будет организована охрана", — приводит его слова karelinform.ru.
По словам министра, учреждение будет относится к структуре наркологического диспансера.
Отмечается, что Карелия — первая страна в России, приступившая к восстановлению системы медвытрезвителей.
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