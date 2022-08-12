ГИБДД: в Карелии по количеству смертей на дороге лидирует трасса "Кола"

В ГИБДД Карелии с начала этого года жертвами аварий на дороге стало 11 человек.

Как уточняют в karelinform.ru, за истёкшие семь месяцев года на карельских дорогах произошёл 91 несчастный случай. В этих ДТП скончались 11 человек, а травмы получили 126 пассажиров.

В Карелии есть признанный "антилидер" по количеству дорожных аварий — это федеральная трасса "Кола". Она лидирует по всем пунктам — и по числу жертв на дороге (в 2022 году их было уже 8, плюс ещё 49 человек получили травмы), и по количеству ДТП, которых с начала года на этой трассе было зарегистрировано 39.

Больше всего пассажиров -51- пострадали на трассе "Сортавала", а на отрезке "Кола-Тикша-Ледмозеро-Костомукша" травмы получили 9 участников дорожного движения.