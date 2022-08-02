Доктор Эдигер оценил шансы Чубайса на выживание: "Это излечимо"

У политика Анатолия Чубайса был обнаружен синдром Гийена-Барре. По мнению врача Александра Эдигера, аутоиммунное заболевание могло возникнуть из-за коронавируса, которым ранее переболел экс-глава Роснано. Специалист отметил, что подобная реакция организма, которая приводит к Гийену-Барре, возможна только после острой инфекции.

Эдигер считает шансы на выздоровления Чубайса достаточно высокими. Даже при наличии хронических заболеваний политик может выздороветь.

"Болезнь относится к неотложным состояниям и требует немедленной интенсивной терапии или, иными словами, реанимации. Мы не знаем фоновых заболеваний Чубайса, но при хорошей медицинской помощи это излечимо. Пожелаем Чубайсу здоровья, как любому тяжелому больному", — отметил специалист в беседе с Общественной службой новостей.