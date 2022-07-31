Бывший глава Роснано Анатолий Чубайс попал в реанимацию одной из европейских клиник. Об этом сообщила Ксения Собчак в своём Telegram-канале со ссылкой на жену политика.
По её словам, состояние Чубайса нестабильное. Ему стало плохо внезапно, начали отниматься руки и ноги. Врачи поставили диагноз синдром Гийена-Барре.
Сам политик также подтвердил факт госпитализации, пишет Собчак. Он заявил, что состояние "средней тяжести, стабильное".
Синдром Гийена-Барре (СГБ) в настоящее время является самой частой причиной острых периферических параличей во многих странах мира, в том числе и в России. Это острая аутоиммунная воспалительная полирадикулоневропатия, проявляющаяся вялыми парезами, нарушениями чувствительности, вегетативными расстройствами.
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