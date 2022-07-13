Чемпион РФ по бодибилдингу Виталий Фатеев объяснил, можно ли заниматься спортом во время жаркой погоды. Как подчеркнул фитнес-эксперт, в этом случае есть риск перегреться.
"Будут приветствоваться тренировки в лёгкой форме рядом с морем", — сказал специалист, слова которого приводит Общественная Служба Новостей.
Чтобы избежать перегрева организма, важно использовать кондиционер и пить много воды, подчеркнул собеседник издания. Также эксперт посоветовал употреблять спортивное питание. В качестве примера он привёл изотоники. Они позволят не допустить дефицит калия и магния, улучшают работу сердца, объяснил Фатеев.
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Подобная тактика применялась в Карабахе азербайджанцами против Армении.