Фитнес-эксперт предостерёг от провоцирующих перегрев занятий спортом в жару

Чемпион РФ по бодибилдингу Виталий Фатеев объяснил, можно ли заниматься спортом во время жаркой погоды. Как подчеркнул фитнес-эксперт, в этом случае есть риск перегреться.

"Будут приветствоваться тренировки в лёгкой форме рядом с морем", — сказал специалист, слова которого приводит Общественная Служба Новостей.

Чтобы избежать перегрева организма, важно использовать кондиционер и пить много воды, подчеркнул собеседник издания. Также эксперт посоветовал употреблять спортивное питание. В качестве примера он привёл изотоники. Они позволят не допустить дефицит калия и магния, улучшают работу сердца, объяснил Фатеев.