Нутрициолог посоветовала в жаркую погоду есть яйца и сезонные фрукты

В жаркую погоду следует употреблять в пищу несколько фруктов и ягод в день, а также отказаться от мяса в пользу яиц и рыбы. Об этом Радио 1 рассказала нутрициолог Иоланта Лангауэр.

Она подчеркнула, что еда в жару должна быть лёгкой. Например, это могут быть ягоды и овощи, но в разумных количествах.

"Лучше в жару употреблять лёгкую еду, а в рацион добавить максимальное количество ягод и овощей. Лучше ограничивать до одного-двух фруктов в день и до одного стакана ягод", — сказала специалист.

По её словам, летом нельзя забывать о белках, но предпочтение стоит отдавать лёгким его видам.

"Лучше выбирать лёгкие виды белка, такие как рыба и яйца", — добавила Лангауэр.