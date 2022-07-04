В жаркую погоду следует употреблять в пищу несколько фруктов и ягод в день, а также отказаться от мяса в пользу яиц и рыбы. Об этом Радио 1 рассказала нутрициолог Иоланта Лангауэр.
Она подчеркнула, что еда в жару должна быть лёгкой. Например, это могут быть ягоды и овощи, но в разумных количествах.
"Лучше в жару употреблять лёгкую еду, а в рацион добавить максимальное количество ягод и овощей. Лучше ограничивать до одного-двух фруктов в день и до одного стакана ягод", — сказала специалист.
По её словам, летом нельзя забывать о белках, но предпочтение стоит отдавать лёгким его видам.
"Лучше выбирать лёгкие виды белка, такие как рыба и яйца", — добавила Лангауэр.
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