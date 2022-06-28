Эндокринолог Калинчев: помидоры борются с раком и спасают от болезней мозга

Спелые томаты содержат ликопин — вещество, за счёт которого овощи получают свою окраску. Этот компонент способен бороться с раковыми клетками и заболеваниями мозга, заявил врач-эндокринолог, диетолог, нутрициолог Алексей Калинчев.

По словам врача, несмотря на пользу вещества, получить его в больших количествах очень затруднительно.

"Эффекты ликопина многогранны — это мощный каротиноид, снижающий риск заболевания раком простаты, толстого кишечника, молочной железы, развития инфаркта, предотвращения атеросклероза, снижение уровня липопротеинов низкой плотности — основных переносчиков холестерина", — пояснил эндокринолог в беседе с URA.RU.

Большое количество вещества можно заполучить из растительных экстрактов — нутрицевтиков, взяв за основу помидоры. Но употребление в пищу просто овощей, которые содержат ликопин, тоже оказывает благоприятное воздействие на организм.

"Понижает артериальное давление. Показан при заболеваниях мозга по типу болезни Паркинсона, Альцгеймера, Хорея Гентингтона", — резюмировал врач.