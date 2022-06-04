Доктор Мясников назвал странными вспышки оспы обезьян, так как не наблюдается никакого "следа" из Африки. Он сравнил болезнь с ВИЧ-инфекцией.
Врач объяснил, что обезьянья оспа известна с 1970. Вспышки этой болезни наблюдались только в Африке, в Европе и США регистрировались только единичные завозные случаи.
"И вдруг — более 200 случаев в разных местах и — самое главное — никакого "следа" из Африки, никто никуда не выезжал!" — удивляется медик.
Мясников признал, что большинство заболевших — гомосексуалисты. Он назвал это техническим моментом заражения. Воздушно-капельным путём недуг передаётся только при интимном контакте.
Высыпания, по словам доктора, появляются сначала в паху или на голове, а после переходят на конечности.
"Гомосексуальный контакт более травматичный, чем традиционный (без обид!), поэтому и шансы повредить пузырёк и заразиться выше", — сказал Мясников.
Медик сравнил эту болезнь с ВИЧ, однако подчеркнул, что оспу обезьян не стоит относить к недугам, передающимся половым путём.
"Кстати, риск ВИЧ также выше у гомосексуалистов. СПИД поначалу так и называли: "болезнь четырёх Г- гомосексуалисты, Гаитяне — по месту дебюта эпидемии — гемофилики и героин — наркоманы", — написал врач.
Ранее Мясников рассказал, что оспа обезьян рассматривается как средство биотерроризма.
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