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Автор Елена Былкина

Мясников о поражающей гомосексуалистов оспе обезьян: Контакт более травматичный

Здоровье

Доктор Мясников назвал странными вспышки оспы обезьян, так как не наблюдается никакого "следа" из Африки. Он сравнил болезнь с ВИЧ-инфекцией.

Мясников о поражающей гомосексуалистов оспе обезьян: Контакт более травматичный

Врач объяснил, что обезьянья оспа известна с 1970. Вспышки этой болезни наблюдались только в Африке, в Европе и США регистрировались только единичные завозные случаи.

"И вдруг — более 200 случаев в разных местах и — самое главное — никакого "следа" из Африки, никто никуда не выезжал!" — удивляется медик.

Мясников признал, что большинство заболевших — гомосексуалисты. Он назвал это техническим моментом заражения. Воздушно-капельным путём недуг передаётся только при интимном контакте.

Высыпания, по словам доктора, появляются сначала в паху или на голове, а после переходят на конечности.

"Гомосексуальный контакт более травматичный, чем традиционный (без обид!), поэтому и шансы повредить пузырёк и заразиться выше", — сказал Мясников.

Медик сравнил эту болезнь с ВИЧ, однако подчеркнул, что оспу обезьян не стоит относить к недугам, передающимся половым путём.

"Кстати, риск ВИЧ также выше у гомосексуалистов. СПИД поначалу так и называли: "болезнь четырёх Г- гомосексуалисты, Гаитяне — по месту дебюта эпидемии — гемофилики и героин — наркоманы", — написал врач.

Ранее Мясников рассказал, что оспа обезьян рассматривается как средство биотерроризма.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Елена Андреева
Темы оспа обезьян александр мясников
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