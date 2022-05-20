Мясников об оспе обезьян: "Рассматривается как средство биотеррориризма"

Доктор Мясников оценил опасность оспы обезьян. Медик объяснил, стоит ли бояться нового вируса.

Врач язвительно отметил, что коронавирус вышел из моды, поэтому внимание мировой общественности переключилось на оспу обезьян.

Мясников скептически отнёсся к тому, что оспа обезьян может стать "новой угрозой человечеству".

"Считается, что в лесах западной Африки (Конго) этот вирус поражает обезьян уже тысячи лет. Иногда и людей: укусы обезьян, употребление обезьян в пищу, работники зоопарков, плюс грызуны (суслики, крысы) тоже могут выступать как переносчики", — написал теледоктор.

Медик отметил, что от человеку к человеку вирус передаётся неохотно. Для инфицирования необходим тесный контакт не менее трёх часов.

"Симптомы — сыпь, температура, увеличение лимфоузлов, озноб, слабость, боль в мышцах. Специфического эффективного лекарства нет. Так что посмотрим. Вакцина есть, понадобиться возврат в обязательной всеобщей вакцинации — посмотрим, я сильно сомневаюсь", — поделился своим мнением Мясников.

Медик подчеркнул, что функцию "вирусологов" в современном обществе чаще всего выполняют политики и СМИ.

"Но вот что факт — из-за сходности вируса обезьяньей оспы и человеческой, вирус обезьяньей оспы (orthopoxvirus) уже 30 лет рассматривается как потенциальное средство биотерроризма!" — рассказал врач

Ранее Мясников предположил, что людям придётся в будущем есть насекомых из-за нехватки продуктов питания.