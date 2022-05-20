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Автор Елена Былкина

Мясников об оспе обезьян: "Рассматривается как средство биотеррориризма"

Здоровье

Доктор Мясников оценил опасность оспы обезьян. Медик объяснил, стоит ли бояться нового вируса.

Мясников об оспе обезьян: "Рассматривается как средство биотеррориризма"

Врач язвительно отметил, что коронавирус вышел из моды, поэтому внимание мировой общественности переключилось на оспу обезьян.

Мясников скептически отнёсся к тому, что оспа обезьян может стать "новой угрозой человечеству".

"Считается, что в лесах западной Африки (Конго) этот вирус поражает обезьян уже тысячи лет. Иногда и людей: укусы обезьян, употребление обезьян в пищу, работники зоопарков, плюс грызуны (суслики, крысы) тоже могут выступать как переносчики", — написал теледоктор.

Медик отметил, что от человеку к человеку вирус передаётся неохотно. Для инфицирования необходим тесный контакт не менее трёх часов.

"Симптомы — сыпь, температура, увеличение лимфоузлов, озноб, слабость, боль в мышцах. Специфического эффективного лекарства нет. Так что посмотрим. Вакцина есть, понадобиться возврат в обязательной всеобщей вакцинации — посмотрим, я сильно сомневаюсь", — поделился своим мнением Мясников.

Медик подчеркнул, что функцию "вирусологов" в современном обществе чаще всего выполняют политики и СМИ.

"Но вот что факт — из-за сходности вируса обезьяньей оспы и человеческой, вирус обезьяньей оспы (orthopoxvirus) уже 30 лет рассматривается как потенциальное средство биотерроризма!" — рассказал врач

Ранее Мясников предположил, что людям придётся в будущем есть насекомых из-за нехватки продуктов питания.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Елена Андреева
Темы оспа обезьян александр мясников
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