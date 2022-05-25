Диетолог Соломатина: в чайные пакетики добавляют "мусор"

Чай в пакетах — это самый вредный вид чая. Об этом рассказала диетолог Елена Соломатина.

Специалист объяснила, что в пакетики кладут остатки чайного производства, то есть чайный мусор. Из-за измельчения такой чай быстро заваривается. Однако увлекаться им не стоит.

По словам эксперта, адекватное употребление чая у здоровых людей снижает риск возникновения атеросклероза и оказывает противомикробное действие на стенки желудка.

Но всем любителям чая лучше отдать предпочтение листовому, заключила Соломатина в беседе с "Вечерней Москвой".

Ранее диетолог из США Эрик Берг предупредил об опасности употребления большого количества чая. Доктор отметил, что из-за чрезмерного употребления напитка может возникнуть дефицит важного витамина.