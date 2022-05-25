Чай в пакетах — это самый вредный вид чая. Об этом рассказала диетолог Елена Соломатина.
Специалист объяснила, что в пакетики кладут остатки чайного производства, то есть чайный мусор. Из-за измельчения такой чай быстро заваривается. Однако увлекаться им не стоит.
По словам эксперта, адекватное употребление чая у здоровых людей снижает риск возникновения атеросклероза и оказывает противомикробное действие на стенки желудка.
Но всем любителям чая лучше отдать предпочтение листовому, заключила Соломатина в беседе с "Вечерней Москвой".
Ранее диетолог из США Эрик Берг предупредил об опасности употребления большого количества чая. Доктор отметил, что из-за чрезмерного употребления напитка может возникнуть дефицит важного витамина.
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