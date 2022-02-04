Доктор Берг предупредил об опасности большого количества чая

Если человек пьёт слишком много чёрного чая, то у него может возникнуть дефицит тиамина (витамина В1). И его стоит принимать дополнительно. Об этом рассказал американский диетолог, популяризатор здорового образа жизни Эрик Берг.

Он объяснил, что чёрный чай в больших количествах (в отличие от зелёного) провоцирует нехватку витамина В1, так как в нём содержится много танинов, а это вещество препятствует его усвоению.

Симптомами дефицита тиамина являются нервозность, раздражительность, повышенное напряжение, неспособность расслабиться, заметил доктор Берг.

Он добавил, что дефицит витамина В1 провоцируют также красное вино, виноград, кофе, сульфиты (содержатся в сухофруктах, вине и используются в качестве консерванта), алкоголь и сахар. Всё это истощает запасы витамина В1, но сахар всё-таки занимает первое место в этом списке, заключил диетолог.

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