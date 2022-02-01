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Автор Николай Ткаченко

Доктор Берг назвал 7 основных симптомов проблем с почками

Здоровье

Почки выполняют в организме человека много важных функций, среди которых очистка крови от токсинов. Поэтому нельзя упустить из виду признаки, свидетельствующие о нарушении в их работе. По каким симптомам можно понять, что функция почек снижается, рассказал на своём YouTube-канале американский врач, популяризатор здорового образа жизни Эрик Берг.

Доктор Берг назвал 7 основных симптомов проблем с почками

Доктор посоветовал обратить внимание на 7 тревожных симптомов, указывающих на неполадки в работе почек.

  1. Отёк ног может свидетельствовать о поздней стадии серьёзных проблем с почками. Он образуется снизу щиколотки и на ступнях. Из-за избытка токсинов отёк может быть и под глазами.
  2. "Уремический иней" проявляется белыми точками на лбу и на макушке. Это происходит из-за излишка мочевой кислоты, которую не вывели почки.
  3. Со снижением фильтрующей функции органа замедляется поток крови, возрастает давление в сосудах. В результате у человека может быть высокое давление, а оно само по себе способно повредить почки.
  4. Частым признаком токсичных почек является изнеможение и быстрая утомляемость. Причина этого — накопление белковых отходов в крови — мочевины.
  5. Белок в моче. Если анализ мочи показывает огромное количество белка, то, возможно, почки повреждены. Если белка мало, то это может быть что-то другое. Однако если через почки проходит много белка, значит фильтры "дырявые" — они повреждены.
  6. Очень кислая моча. Организм становится более кислым из-за нарушения баланса аммиака, который является очень щелочным. И он уже не может нормально балансировать Ph организма.
  7. На сбои в работе почек указывает и дефицит витамина D. Именно почки помогают превратить неактивный витамин D в активную форму. Если почки работают плохо, будет дефицит витамина D, сколько бы его не принимали.

Среди основных причин повреждения почек доктор Берг назвал диабет, гипертонию, которая очень часто вызвана диабетом, поликистозную болезнь и гломерулонефрит.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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