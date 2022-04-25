Врач предостерегла от вызывающего сухость кожи умывания мылом перед загаром

Врачи-дерматовенерологи Игорь Старицын и Татьяна Сулима рассказали, как загорать с наибольшей пользой для организма. Эксперты подчеркнули, что в первый раз лучше находиться на солнце менее 15 минут, поскольку кожа должна привыкнуть к лучам. После этого можно добавлять по 10 минут в день и следить за её состоянием.

Старицын порекомендовал загорать утром или вечером. С 10 до 16 часов не стоит осуществлять подобную процедуру, отметил специалист. Также он сказал, что важно находиться на солнце менее двух часов в сутки.

"Перед первым походом к водоёму нужно провести мягкий пилинг всего тела скрабом. В дальнейшем, кстати, не следует делать скрабирование вплоть до возвращения домой, если это курортная поездка", — заявила Сулима, слова которой передаёт издание "Вести Подмосковья".

Вместе с этим врач предупредила, что при ярком солнце не стоит умываться мылом, краситься продуктами на спиртовой основе. Если проигнорировать данный совет, можно получить сухую кожу, пояснила эксперт. После загара собеседница издания посоветовала помыться и использовать увлажняющий крем.

Старицын назвал категории людей, которым необходимо при загаре проявлять осторожность. По данным специалиста, человеку важно быть внимательным, если у него светлая кожа, много тату, крупных родинок. Также в зоне риска находятся беременные, дети до двух лет и старики от 60 лет.

"А ещё нельзя загорать с макияжем на лице, ведь косметика увеличивает чувствительность к ультрафиолетовому излучению", — заключила Сулима.

Ранее о правилах безопасного загара рассказала дерматолог Наталья Яковлева. Она призвала не забывать о головных уборах и солнцезащитных очках.