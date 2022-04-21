Врач: из-за жирного мяса и зелени могут появиться камни в почках

Диетолог Елена Соломатина порекомендовала не есть слишком много солёных и сладких продуктов, жирного мяса и зелени. Как объяснила специалист, они отрицательно влияют на работу почек.

"По почкам бьёт соль. Она задерживает жидкость. Естественно, это даёт определённую нагрузку на почки и может спровоцировать ускоренное образование камней в них", — заявила эксперт в беседе с Москвой 24.

При этом сахар истощает сосуды и вредит нежной ткани органа, предупредила врач. В качестве примера жирного мяса она привела баранину. Как сказала собеседница издания, организму тяжело переваривать такой продукт. В ходе данного процесса возникают токсины и камни в почках, отметила диетолог.

Она подчеркнула, что опасная для органа щавелевая кислота находится в таких растениях, как:

шпинат,

петрушка,

сельдерей.

"Бесконечное потребление кофе или кофеиносодержащих напитков тоже может повлиять на здоровье почек, поскольку будет буквально провоцировать обезвоживание", — заключила Соломатина.

Ранее проктолог Виталина Петрова предостерегла от употребления фастфуда и острой еды. Из-за таких продуктов может появиться геморрой, пояснила врач.