Диетолог Елена Соломатина порекомендовала не есть слишком много солёных и сладких продуктов, жирного мяса и зелени. Как объяснила специалист, они отрицательно влияют на работу почек.
"По почкам бьёт соль. Она задерживает жидкость. Естественно, это даёт определённую нагрузку на почки и может спровоцировать ускоренное образование камней в них", — заявила эксперт в беседе с Москвой 24.
При этом сахар истощает сосуды и вредит нежной ткани органа, предупредила врач. В качестве примера жирного мяса она привела баранину. Как сказала собеседница издания, организму тяжело переваривать такой продукт. В ходе данного процесса возникают токсины и камни в почках, отметила диетолог.
Она подчеркнула, что опасная для органа щавелевая кислота находится в таких растениях, как:
"Бесконечное потребление кофе или кофеиносодержащих напитков тоже может повлиять на здоровье почек, поскольку будет буквально провоцировать обезвоживание", — заключила Соломатина.
Ранее проктолог Виталина Петрова предостерегла от употребления фастфуда и острой еды. Из-за таких продуктов может появиться геморрой, пояснила врач.
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