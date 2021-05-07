Дерматолог перечислила правила безопасного загара

Загорать лучше всего до 10:00 и после 17:00 часов, сообщила в интервью телеканалу "Звезда" дерматолог Наталья Яковлева. Остальные часы нужно находиться в тени, предварительно обработав кожу защитными средствами.

Тем, кто купается, защитные средства следует наносить каждые 1,5 часа.

Если солнце очень активно, то после посещения пляжа нужно нанести специальный крем для восстановления повреждённой кожи. Также не стоит забывать про головные уборы, зонты от солнца и солнцезащитные очки.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что американские учёные открыли белковую молекулу, которая заставляет клетки человеческой кожи покрыться реальным загаром без солнечных лучей.

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